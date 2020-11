Tras comentario misógino, Gustavo Adolfo Infante le pide perdón a Elisa Beristain

Ciudad de México.- El periodista Gustavo Adolfo Infante, mediante un video publicado en redes sociales pidió una disculpa a Elisa Beristain, a quien en días pasados la llamó "gorda y mugrosa".

Y es que tras sus declaraciones, de inmediato recibió fuertes críticas, en las cuales lo tacharon misógino y grosero, por expresarse de esa forma hacia una mujer en plena transmisión.

Fue en su canal de YouTube, donde se mostró arrepentido por sus actos, hacia ella tanto a las mujeres, por lo que se disculpó con todas las féminas que sienten que mensaje se salió de tono.

Este mensaje es para la señora Elisa Beristain de 'Chisme No Like' y también para si alguna mujer se sintió ofendida o aludida por dos palabras absolutamente inadecuadas que emplee para referirme a ella. Estoy muy apenado Elisa por haberte dicho lo que te dije, te ofrezco una disculpa, no fue en ese momento mi intención el lastimarte, estaba enojado porque me estaba peleando a través de un chat con tu compañero, porque no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia con el periodismo que él hace..." dijo.