Tras dejar Televisa por TV Azteca, 'La Bebeshita' humilla a actriz y así responde: "¿Tú quién eres?"

Ciudad de México.- Tras más de 30 años trabajando en Televisa la reconocida actriz, Liliana Arriaga, mejor conocida como 'La Chupitos', ha llegado a TV Azteca apenas hace unos meses y ya tuvo en pleito en el programa que conduce, Todos Quieren Fama, con 'La Bebeshita', exintegrante de Enamorándonos, quién le respondió de esta manera a su humillación.

En el programa de Roger González versión celebridades se unió Daniela Alexis, reconocida como 'La Bebeshita', a quién en plena presentación la interrumpió 'La Chupitos' presionando el botón rojo, qué es el que avisa cuándo la interpretación no les gusta a los jueces, algo que no le gustó para nada a la examorosa.

Ante este reto, Liliana se mostró molesta y le dijo que ahí mismo delante de todos se arreglaban y destapó el pleito que había tenido con Celia Lora hace unos segundos al cuestionarla sobre quién era, lo que calentó más los ánimos, concluyendo que para ella su interpretación no era buena y por eso presionó el botón.

A la salida no, de una vez hija, de una vez... Estamos chupando tranquilas, ¿a poco se enojó mi Celia cuándo preguntaste '¿y tú quién eres?'", expresó 'Chupitos'. "Ah, ¿te compraron? ¿te compró Celia?", replicó Alexis. "No 'Bebeshita', no me compro, pero tengo oídos, ósea hello", concluyó la actriz.