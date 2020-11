¡Tremendísima! Issa Vegas acalora Instagram al mostrarse con apretado 'outfit' para ejercitarse

Ciudad de México.- La guapa y queridísima modelo fitness, Issa Vegas, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una impresionante serie de fotografías en las que aparece haciendo derroche de su espectacular y envidiable belleza, además de sus notorias imperfecciones.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la aclamada entrenadora publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente para la cámara, mientras se luce con un ligero 'outfit' deportivo, lo que sin duda dejó a más de uno encantado.

El mayor fracaso sería abandonar. No te rindas por que es más difícil de lo que pensaste, por qué no ves resultados en unos meses, por qué te critican, por qué piensas que no puedes, por qué te da miedo".