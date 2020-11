¿Adiós 'Sale el Sol'? Talina Fernández hace devastadora revelación en vivo

Ciudad de México.- La querida y reconocida conductora de Imagen Televisión, Talina Fernández, ha hecho una devastadora revelación en vivo de Suelta la Sopa, en una exclusiva en la que admitió tener una gran tristeza, ¿a caso le ha dicho adiós a Sale el Sol?

Fernández en exclusiva contó que aunque sus nietos ya son grandes y los ha procurado mucho no logra crear lazos con su nieto menor, José Emilio, el hijo menor de Mariana Levy, lo que no la tiene feliz, aunque mantiene la esperanza de que llegué el momento que eso cambie.

José Emilio, el más chico de los hijos de Mariana a ese no lo veo casi nunca, alguna vez, quizá, José Emilio decida venir para acá. A Pirru no le caigo bien y creo que les ha hablado un poco mal de mí y ya tendrán uso de razón y sabrán quién es quién. Ya tuve a María, ya tengo a Paula y me falta José Emilio, cuando él quiera, las puertas de mi casa y de mi corazón siempre van a estar abierta", explicó Talina.

En cuanto a su comentario de Paula, segunda hija de Mariana, señaló que tras una pelea con su padre, 'El Pirru', decidió dejar su casa e irse con ella, explicando cómo fue que la recibió y lo que piensa de esto.

Paula tuvo un enfrentamiento con su papá y se vino a vivir conmigo, tiene 18 años, está acabando la prepa, entonces, estoy muy orgullosa de ella y feliz de que esté conmigo. Llegó, tocó y me dijo: ‘¿Puedo vivir contigo?’, le dije, ‘por supuesto mi vida, ahorita te arreglo un cuarto’. Es una niña linda, de 18 años. María ya vivió conmigo, ahora está muy enamorada", contó la conductora.

Finalmente dejó en claro que su exyerno no ya no mantiene a Paula pues ya tiene 18 años y que por el montón de bodas no tiene tiempo de pensar en ella y su educación.

Cómo crees, no, no, ya no la mantiene porque ya cumplió 18 años, entonces, la ley, por ahí, dice que tienes que mantener a los hijos hasta que acaben la carrera, no sé, aquí decidió no mantenerla, desentenderse. Es que le da por casarse, lleva 6 bodas, entonces, no le da tiempo para eso de la educación

