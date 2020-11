Andrea Legarreta habla en 'Hoy' del 'amorío' de David Zepeda con Daniel Urquiza

Ciudad de México.- La presentadora Andrea Legarreta aprovechó un espacio en el programa Hoy para hablar de las polémicas que surgen en el mundo del espectáculo y salió a defender al actor David Zepeda, quien enfrenta tremendo escándalo luego de que fuera vinculado sentimentalmente con Daniel Urquiza.

El protagonista del melodrama Vencer el desamor brindó una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas en la que confesó que durante toda la contingencia, estuvo preparando su regreso a la industria de la música.

También lee: Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, querida actriz abandona México para dedicarse a esto

Tras escuchar las declaraciones de Zepeda, Legarreta comentó que el galán "es una de las personas más lindas" y que no merece que se le difame, lo que sería una indirecta luego del surgimiento del rumor sobre su romance con 'El Rey de las Extensiones'.

Es un caballero, a mi de pronto me da tristeza ver sobre todo en programas de YouTube de gente que se escuda detrás de una voz y empiezan a tirarle basura a la gente, a decir cosas horribles, por favor yo les digo: 'No se enganchen con esos programas', no muestran pruebas de nada", comentó.