Ángela Aguilar y Christian Nodal llegan a 'Hoy' para hablar de su nuevo tema, 'Dime Cómo Quieres'

Ciudad de México.- En una exclusiva para el programa Hoy los famosos cantantes de regional mexicano, Ángela Aguilar y Christian Nodal, revelaron los detalles de como surgió la colaboración para Dime Cómo Quieres, el nuevo tema que acaban de estrenar este viernes 13, confirmando que sí se le pidió permiso a Pepe Aguilar para que se realizara.

Él estaba buscando lo que le hacía falta para su disco y pus se le hizo padre que fuera yo, me contactó con Instagram", comenzó Ángela. "Le pedí permiso a Pepe Aguilar porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto, le encantó la idea, yo la verdad sí estaba asustado, pensaba que la canción no era la indicada y al final grabamos en Zacatecas", agregó Nodal.

Tras esto el interprete de Adiós Amor recordó que Pepe Aguilar lo felicitó por la canción, pero que la que decía al final de cuentas era su hija, por lo que este le mandó de manera divertida el tema para que ella aceptara realizar el dueto.

Me dijo que la canción estaba muy bonita, que la canción sí le gustó, que le había gustado mucho pero que teníamos que ver que decía ella, ya la grabé y le pase la idea", recordó Christian. "Básicamente lo que pasó fue que me mandó la canción y no tenía voz femenina para grabar, entonces en esas partes hacía así altísimo, altísimo el tono y lo escuchaba y yo de 'Dios Santo'", finalizó Aguilar.