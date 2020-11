Christian Nodal y Ángela Aguilar fascinan con 'Dime Cómo Quieres', su nuevo dueto

Ciudad de México.- Ángela Aguilar y Christian Nodal la mañana de este viernes 13 de noviembre han fascinado a sus millones de seguidores al estrenar su nuevo dueto con el video oficial de este, Dime Cómo Quieres, tema que en tan solo 9 horas ya es todo un éxito.

Nodal y Aguilar hace varios meses dieron la noticia que trabajaron juntos en un tema que escribieron en conjunto, señalando que era algo diferente, romántico y hermoso, cosa que cumplieron al pie de la letra pues quienes lo han escuchado los han llenado de miles de elogios.

Dime Cómo Quieres es un tema en el que un hombre trata de conquistar a una joven de la que quedó cautivado al primer momento, pero al ser bastante coqueto ella se hace la difícil, lo que se puede ver perfectamente en el video en el que usaron un montaje para simular que están en el Callejón del Beso.

Aunque el video es precioso y detalla muy bien lo que se escucha, lo que enamoró a los fans de este dueto fue la mezcla de las voces, pues la mayoría opinó que ambos tenían un timbre que combinaba a la perfección con el otro, que los tenía cautivados y el ritmo y sentimiento que tenían hacían cantar aunque no se quiera.

El tema salió hace 9 horas y ya es todo un éxito pues casi alcanza el millón de reproducciones, ha obtenido casi 200 mil 'likes' y cuenta con miles de comentarios positivos, deseándoles éxito y pidiendo que hagan más temas juntos.

Felicidades a Ángela Y Christian por este nuevo ¡ÉXITO! Bien merecido. ¡SUPER canción!", "Desde Perú, que linda armonía, buen dúo ¡muchos éxitos¡", "Yo no soy de escuchar este género de música, pero, está canción tiene algo que me cautivó las voces, el ritmo, el sentimiento, no lo se, pero me hizo hasta cantar con gusto y sentimiento", "Esta es de esas canciones que con solo escuchar la música del inicio empiezan a gustar", fueron algunos comentarios.