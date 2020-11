Famoso exproductor de 'Venga La Alegría' revela haberse contagiado de Covid-19

Ciudad de México.- La actual contingencia de Covid-19 sigue avanzando y se ha visto fuertemente en el mundo del espectáculo, pues desde productores hasta artistas se han reportado con la enfermedad viral.

En esta ocasión, fue el famoso productor de TV Azteca, Adrián Patiño, quien a través de sus redes sociales informó haber contraído el coronavirus, no obstante, en su cuenta de Twitter publicó un video en el que se mostró asintomático.

Lee también: Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, querida actriz abandona México para dedicarse a esto

¿Cómo están familia? Pues simplemente para platicarles que desafortunadamente salí positivo a Covid, llevo 4 día aquí en casa, afortunadamente Majo y los niños están muy bien, yo no he tenido síntomas, la verdad me la he llevado tranquilo, pero hay que hacerles caso a los doctores", dijo.