Gal Gadot: 'Wonder Woman 1984' podría estrenarse por streaming tras constantes retrasos

Estados Unidos.- Los fans de los superhéroes están bastante preocupados, pues la próxima película de Gal Gadot, Wonder Woman 1984, podría no llegar al cine este año a causa de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, según el medio Deadline, Warner Bross, estudio encargado de la cinta, abrió la posibilidad de estrenarla en los cines disponibles y en la plataforma de streaming de HBO Max.

Y es que el estudio propuso a dueños de distintos cines proyectar la película limitadamente mientras estaba disponible también en HBO Max, sin embargo, tras varias conversaciones la idea quedó descartada y llegará a la salas como fue planeado en un inicio.

Wonder Woman 1984 es la secuela de Wonder Woman de 2017 y será dirigida por Patty Jenkins. Gal Gadot repetirá su papel como 'Wonder Woman' y Kristen Wiig intepretará debutará como la villana 'Cheetah'.

Fuentes: Excelsior