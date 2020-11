Lorenzo Méndez buscaría la reconciliación con Chiquis al negarse a firmar el divorcio

Miami, Florida.- La pareja de famosos, Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, han dado mucho de qué hablar, pues su relación ha pasado por diversos altibajos, los cuales pese a todo esfuerzo podrían haber fracasado.

Pues luego de haberse dado un tiempo a solas, los dos artistas presumieron lograr reconciliarse, sin embargo, luego de unos meses, la hija de Jenni Rivera impactó a todos, al revelar en sus redes sociales que su separación es definitiva.

Por lo que ahora se espera que los dos anulen su matrimonio, no obstante, hay quienes consideran que la relación podría salvarse aun entre ambos, pues en el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, confirmaron que Lorenzo se ha negado a firmar los papeles de divorcio.

A mi una reconciliación a mi no me parecería raro, porque Chiquis, por lo menos con Lorenzo tuvo muchas peleas y reconciliaciones, él también en sus relaciones anteriores tuvo sus reconciliaciones, entonces son de los que pueden terminar y después volver".

Por cierto, la demanda de divorcio que ella la impuso, el 19 de octubre, ya estamos a 13 de noviembre y Lorenzo todavía no la responde, no ha respondido a la demanda de divorcio, por lo cual me hace pensar que, si podrían volver", contó Juan Manuel Cortes.