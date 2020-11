Lucero narra su felicidad tras compartir escenario con su hija en concierto virtual

Ciudad de México.- La cantante Lucero, mediante su canal de YouTube, informó los motivos por los que no cantó una de sus canciones junto a su hija Lucerito, luego de que compartiera escenario durante concierto virtual.

disfruté mucho el tema 'Gloria a ti' y en Instagram en sus historias vi un mensaje de Rosario, la cantante y autora de este tema, a ella le gustó escucharnos juntas y para mí fue un regalo bellísimo que nos agradeciera cantar su canción, que nos quedó muy bien a mi hija y a mí. Cuando a Lucerito le dije qué quería cantar conmigo, me dijo que no sabía, vimos si una de las mías, pero a ella siempre le ha gustado esa canción, yo ya la conocía, y cuando me la propuso dije 'claro', queda de maravilla, tiene una letra tan linda, tan espiritual", mencionó.