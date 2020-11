Manuel José explica si buscará algún beneficio del testamento de José José

Ciudad de México.- Brian Fanier Álvarez, mejor conocido como Manuel José, aseguró que no tiene interés de pelear por obtener algún tipo de beneficio del testamento mexicano que habría dejado su supuesto padre, José José.

Durante una entrevista exclusiva para Sale el Sol, el cantante colombiano expresó que la voz es la mayor herencia que la vida y 'El Príncipe de la Canción' le pudieron dar, lo cual le ha permitido forjar una carrera musical.

Es que yo no tengo nada que ver en ese tema, ni me interesa, nunca me ha interesado y por eso no pido nada de eso. Nunca me he inmiscuido en ese tema", aseveró el artista.