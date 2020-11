Mario Bautista habla sobre su polémica con reportera que lo atrapó en pleno momento íntimo

Ciudad de México.- El pasado mes de octubre, el famoso cantante e influener, Mario Bautista, se vio involucrado en tremenda polémica luego de tener un desagradable encuentro con una reportera, en Los Ángeles, California.

En aquel lugar, le periodista logró filmarlo mientras se besaba con una joven, al percatarse de esto, el artista le arrebató el dispositivo móvil y le intentó borrar los videos, sin embargo, falló y la historia transcendió en los medios de comunicación.

En su reciente encuentro con la prensa, Mario fue cuestionado sobre este caso y contó que todo esta bien con la reportera, pues no hubo mayores problemas entre ellos.

No ¿en que me va afectar? Al contrario, le mandamos buen vibra, se perfectamente la clase de persona que soy, no paso nada yo estaba saliendo de un hotel y pues grabó un momento íntimo, yo le dije, 'sé que tu chamba es de esto, pero igual te doy la entrevista, no hay necesidad de grabar algo íntimo'", dijo.