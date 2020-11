“Nos moríamos de hambre”: Jason Momoa confiesa que estuvo en la ruina hace un par de años

Estados Unidos.- Jason Momoa se ha convertido en uno de los actores favoritos del mundo del espectáculo en Hollywood en los últimos años tras su interpretación como 'Aquaman’ en la cinta homónima y en la Liga de la Justicia.

Sin embargo, hace algunos días, Momoa reveló en una entrevista para Instyle, un triste hecho que dejó a muchos en 'shock', ya que el actor afirmó haber estado en total bancarrota hace algunos años.

Quiero decir, nos moríamos de hambre después de Game Of Thrones... No podía conseguir trabajo. Es una situación muy desafiante cuando tienes dos bebés y estás completamente endeudado".

Y es que a pesar de que el actor participó en la exitosa serie Game Of Thrones, su personaje murió en la temporada 1, lo que no le permitió generar una fortuna más agrande o adquirir más fama. Además, comentó que no podía conseguir un empleo.

Pero, afortunadamente, las cosas para el actor mejoraron, ya que Jason ahora puede celebrar de tener una mejor estabilidad económica para él y su familia, pues cuenta con brillante carrera por delante y con diversos éxitos taquilleros en camino.

Fuentes: Excelsior e Instagram @prideofgypsies