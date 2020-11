Poncho Herrera entra en polémica al interpretar a un personaje gay en el cine

Ciudad de México.- El famoso actor, Poncho Herrera, se encontraría nuevamente en el centro de la polémica, luego de que se revelara que dará vida aun personaje homosexual en la pantalla grande.

Junto a Emiliano Zurita, Herrera protagonizará El baile de los 41, una película mexicana dirigida por David Pablos, escrita por Monika Revilla y producida por Pablo Cruz.

En dicha cinta se relatarán los hechos de la famosa redada a una fiesta travestí sucedida en 1901 durante el mandato de Porfirio Díaz, y que popularmente se le conoce como El Baile de los 41.

En su reciente entrevista para Sale el Sol, Poncho contó, que este nuevo personaje podría generarle cierta controversia, sin embargo, señaló que no se deja llevar por las etiquetas.

He interpretado dos personajes homosexuales en mi carrera, pero también he presentado y personificado a 36 personajes heterosexuales en mi carrera, entonces, he ahí el punto de las etiquetas", dijo.