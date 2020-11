Ricardo Manjarrez cuenta la historia detrás de su llegada a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Durante la emisión del jueves 12 de noviembre en Ventaneando, el reportero y conductor, Ricardo Manjarrez, tuvo la oportunidad de contar distintos detalles con respecto a su vida y su trayectoria profesional.

A lo largo de una entrevista, Ricky Manjarrez, como también se le conoce, relató la historia de cómo es que se unió a las filas del programa, la cual comenzó con un anuncio que vio mientras buscaba trabajo en Internet.

Lee también: Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, querida actriz abandona México para dedicarse a esto

Mandé mi curriculum, me llamaron ese día y me preguntaron si podía ir y me acuerdo perfecto que estaba en jeans y así me fui, estaba chavito y sin ningún tipo de preocupación", mencionó el presentador.