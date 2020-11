Stephanie niega rotundamente que Eleazar buscara sobornarla para que le otorgue el perdón

Ciudad de México.- Poco a poco se ha ido esclareciendo el tema sobre la agresión cometida por el actor, Eleazar Gómez, hacia su novia, Stephanie Valenzuela, a quien intentó estrangular e incluso le mordió parte del rostro.

Sin embargo, esto ha dado pie a miles de rumores y especulaciones, pues recientemente se llegó a escuchar que presuntamente, el galán de telenovelas buscó sobornar a Stephanie para que le retiraran los cargos en su contra.

Lee también: Adiós Televisa: Angelique Boyer confirma en 'Hoy' que dejará la TV por esta fuerte razón

Según se llegó a saber, le habrían ofrecido 300 mil pesos y una camioneta nueva, no obstante, en su reciente entrevista para el programa matutino, Sale el Sol, la modelo peruana negó que esto fuera cierto.

Yo hablar de Eleazar prefiero ya no hacerlo, ya yo volteé la página, pero, si te digo que en ningún momento se me dio una cifra y en ningún momento se me ofreció lo que dicen", dijo.