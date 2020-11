Tras 9 años desaparecida y subir 20 kilos, actriz de TV Azteca hace dolorosa confesión en 'VLA'

Ciudad de México.- La actriz Vanessa Acosta desapareció del medio artístico para dedicarse a su familia y a ser madre, sin embargo, tener a su única hija fue la lucha más difícil de la actriz y así lo contó en Venga la Alegría.

Vanessa inició su carrera en TV Azteca en 1996. Su primer protagónico fue en el 2000 cuando participó en El amor no es como lo pintan. Después estuvo en Súbete a mi moto y Soñarás, telenovela en la que compartió créditos con el exacadémico Yahir, quien fue su novio.

Lee también: Tras dejar 'VLA' y luchar por su vida entre lágrimas, conductora de 'Sale el Sol' da fuerte noticia

Por primera vez, para la sección 'En sus batallas' en Venga la Alegría, reveló la batalla que luchó y por la cual jamás podrá volver a embarazarse. Tras dar a luz a su hija, estuvo en riesgo su vida debido a la cesárea de urgencia a la que fue sometida.

Nunca lo he contado. Estuvieron tratando de poner tapones, de coser y yo sangraba y sangraba. 'Se está muriendo, necesito quitarle la matriz'. Me quitaron la matriz, no puedo tener más hijos".

En 2015 regresó luego de 9 años de ausencia y presumió haber bajado 20 kilos luego de que fuera captada unos años atrás con unos kilos de más. La actriz habló de cómo retomará su carrera luego de alejarse tantos años del medio:

Quiero seguir haciendo series con personajes padres que merezcan un esfuerzo de mi parte, me gusta. Quiero hacer cine. Mi sueño es hacer una película, una comedia romántica como las de antes. El teatro lo adoro, aunque he hecho poco".

Podría interesarte: Adiós Televisa: Angelique Boyer confirma en 'Hoy' que dejará la TV por esta fuerte razón

Finalmente, reconoció que su regreso a la televisión será difícil, pero asegura que no tiene prisa pues sabe que el medio es bastante complicado y las cosas cambiaron.

Sé que dejé muchos años esto y sé que hay factura evidentemente. En este medio te alejas tantito y cambian las cosas. Yo me alejé mucho tiempo, hay una factura por pagar pero no me importa. No tengo prisa de nada, pues estoy haciendo lo que me gusta y poco a poco le iré agarrando".