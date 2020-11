Tras despido de Televisa y sin trabajo en TV Azteca, famosa conductora hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- La actriz, conductora y modelo Lupita Jones ya tiene nuevo trabajo. La empresaria trae su certamen de belleza Mexicana Universal a una nueva televisora luego de un fuerte pleito legal con Televisa y tras no renovar contrato con TV Azteca.

Jones, quien en 1991 representó a México en Miss Universo y fue la primera mexicana en obtener el título, terminó su contrato de exclusividad con Televisa en enero del 2018 y tras 23 años allí, los demandó por un despido injustificado ya que fueron socios durante muchos años para el certamen Nuestra Belleza México y de forma inesperada, la echaron.

En entrevista con Suelta la Sopa de Telemundo, Jones declaró en ese entonces:

Tenía toda mi vida resuelta ahí y de repente se da la salida de Televisa, donde me dicen que ya no les interesa los concursos de belleza que porque no eran negocio (…) Fue muy triste por el poco valor que le dieron a mi trabajo".