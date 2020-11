Tras veto de Televisa y estar a punto de morir, actriz llega a 'Sale el Sol' con importante noticia

Ciudad de México.- La actriz y cantante Rosa Gloria Chagoyán quien tiene el récord por protagonizar la película más taquillera en México, Lola la trailera (1983), reapareció en Sale el Sol luego de una larga trayectoria en el cine, en la música y en la televisión.

Rosa Gloria debutó en Televisa en 1976 en la telenovela Mundos Opuestos. En el 2003 fue vetada por la televisora de San Ángel y en 2008 la empresa le levantó el veto. Durante ese tiempo estuvo alejada de la televisión, sin embargo, la recibieron con los brazos abiertos y participó en la serie Central de Abasto (2009) y en el melodrama Sortilegio (2009).

Con casi 50 películas bajo el brazo y una larga y exitosa carrera musical, Rosa Gloria también estuvo un tiempo en TV Azteca y ahora reaparece en el matutino de Imagen TV para promocionar su nueva música.

Empezó su visita mandando un importante mensaje al público para que se cuide durante esta pandemia y use cubrebocas, ya que hay mucha gente que sigue contagiada y lucha por recuperarse. Luego promocionó su nueva canción, un cover del gran éxito I love you baby pero en versión banda.

Pensé en fusionar [disco y banda] porque a la gente le gusta la música alegre. Pueden escucharla en todas las plataformas".

Chagoyán contestó a 10 preguntas de parte de los conductores. Fue en esa sección que confesó, entre varias cosas, que cuando estaba embarazada de ocho meses de su hijo aún seguía cantando en palenques.

También abrió su corazón sobre un fuerte problema de salud que tuvo hace 30 años, un tumor cerebral que puso en riesgo mortal su vida.

Tuve un meningioma, un tumor arriba del cerebro. Lo bueno es que se pueden curar".

La actriz ya había declarado antes para el programa 'En sus batallas' de TV Azteca que el pronóstico era malo, sin embargo, lo venció y salió adelante: "Me iba a morir. El tumor iba a empujar todo, no iba a poder hablar, iba a quedar paralítica de la parte derecha del cuerpo y dije: No, mejor me muero".

Incluso, hace unos meses compartió que ya tiene listo su testamento y tiene en orden todos los papeles en caso de su eventual fallecimiento ante cualquier situación inesperada.

Los papeles están en orden, siempre están en orden, no porque piense que me pasará algo sino porque hay que tener todo bien organizadito", dijo para 'De Primera Mano'.

Ahora, la cantante de 67 años se ve mejor que nunca y está estrenando música, lo que puso al público de buenas al verla bien de salud y luciendo radiante.

