'Acapulco Shore': Jawy Méndez dice cuál es el origen de su singular apodo

Ciudad de México.- Durante una emisión de Acapulco Shore: Sus Historias, Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como Jawy Méndez, compartió algunos detalles de su vida personal y de su estancia en el programa.

A lo largo de la entrevista con MTV, el reggaetonero mexicano explicó la razón que existe detrás de su apodo, pues contó que, en un principio, sus amigos en la escuela le decían 'El Jaguar' y esto cambió con el tiempo.

Me dicen Jawy porque es un apodo que me pusieron las niñas, porque todos me conocían como ‘Jaguar’ y a las niñas se les hacía mejor decirme Jawy y así se me quedó", mencionó la estrella de reality show.