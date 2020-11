Adiós 'VLA': Tras 'veto' de TV Azteca y caer en vicios, exconductor de 'Hoy' vuelve a Televisa

Ciudad de México.- El conductor, actor y comediante Gustavo Munguía, quien estuvo en TV Azteca por varios años y hasta estuvo en Imagen TV hace unas semanas, regresó a Televisa y habló de su nuevo proyecto en la televisora.

Munguía inició su carrera en Televisa en 1992 y luego se fue al Ajusco, donde estuvo algunos años. Posteriormente volvió a la televisora de San Ángel, donde estuvo por décadas en exitosos programas cómicos como La Hora Pico, El Privilegio de Mandar y La Parodia.

Lee también: Tras 9 años desaparecida y subir 20 kilos, actriz de TV Azteca hace dolorosa confesión en 'VLA'

Munguía también fue integrante del programa Hoy, junto a Mara Escalante. En el matutino es precisamente donde surge su famoso personaje 'Paul Yester'. En 2018, el comediante se cambió a la competencia y se integró al elenco del matutino Venga la Alegría en 2018, del cual eventualmente salió. Se dice que fue despedido y vetado, sin embargo, nunca fue confirmado.

Hace unas semanas, el comediante asistió a Televisa para participar en el programa Hoy de nueva cuenta, demostrando entonces que seguía la buena relación con la empresa pese a haber regresado al Ajusco.

View this post on Instagram

Ahora, esto está más que claro pues en entrevista con el reportero Edén Dorantes afuera de la televisora, reveló cuál es su siguiente proyecto. El conductor confirmó que participará en la serie de comedia de Israel Jaitovich, El Junior, el Mirrey de los Capos, la cual será una sátira del narco y tendrá 16 capítulos.

Cabe mencionar que la serie será transmitida por el canal Distrito Comedia, el cual es uno de los más vistos de la televisión de paga.

Podría interesarte: Adiós Televisa: Angelique Boyer confirma en 'Hoy' que dejará la TV por esta fuerte razón

Munguía, quien ha confesado que hace años cayó en las garras del alcoholismo y una fuerte depresión, aseguró que este 2020 aprendió a agradecer y a apreciar lo que tiene: "Antes nos quejábamos porque había mucho trabajo y ahora dice uno: 'Lo que sea'".

Además, reveló un fuerte secreto sobre la contingencia sanitaria por la que atraviesa el mundo:

Finalmente, el comediante se enteró en plena entrevista de la muerte de Miguel Hernández, quien dio vida a 'Agapito' en Cero en conducta y con quien trabajó hace ya varios años. Así reaccionó:

No sabía. Esta es la primera vez que me llega esta noticia. Lo siento mucho de veras, mi más sentido pésame. Otro compañero que se nos va. Le mando a la familia de 'Agapito' un fuerte abrazo. No sabía, ahorita sí me pegó fuerte, no sabía. Leonardo Daniel, otro, al parecer va muy bien, por favor cuídense mucho", concluyó.