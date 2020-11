Desde Eleazar Gómez hasta Kate del Castillo, estos artistas arruinaron sus vidas por sí mismos

Ciudad de México.- Estos famosos han saboteado sus vidas y carreras debido a su temperamento difícil de controlar, lo que los ha llevado a meterse en graves problemas en los que han perdido respeto, mucho dinero y algunos hasta su libertad.

Kate del Castillo

El año 2016 marcó para siempre a Kate del Castillo, quien con la idea de ser tomada en cuenta por Hollywood como productora y actriz, decidió encontrarse con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo Guzmán', que en ese momento estaba prófugo de la justicia mexicana, para convencerlo de filmar una película sobre su vida.

Movida por el "hambre de un trabajo", según palabras de la actriz, fue que decidió estar en contacto con Guzmán Loera, primero por mensajes de texto y luego de forma presencial, sin imaginarse cómo este encuentro afectaría su destino. Acompañada del actor Sean Penn quien se mostró interesado por el proyecto, Del Castillo se entrevistó con 'El Chapo' en uno de sus escondites en México para conocer más detalles de su historia y recibir la cesión de derechos para contar su vida en la pantalla grande, pero Penn la sorprendió pidiéndole una entrevista improvisada al capo, misma que publicó en la revista Rolling Stone donde además relató los detalles de la travesía.

Días más tarde, Joaquín Guzmán fue detenido por las autoridades y la PGR aseguró que el encuentro que el narcotraficante tuvo con "actrices y productores" los ayudó a su ubicación, poniendo en una situación complicada a la protagonista de La Reina del Sur quien llegó a temer por su vida y la de su familia, además de que desde ese momento ella y todos sus seres queridos fueron investigados por el gobierno mexicano, situación que la mantuvo lejos del país por dos años.

Tras el fin de mandato de Peña Nieto y los difíciles meses que vivió, Kate del Castillo pudo regresar a su país natal, pero asegura que las heridas emocionales, psicológicas y económicas que le generó la persecución del Estado nunca sanarán por lo que entabló una demanda contra el gobierno de México en la que exige el pago de 60 millones de dólares por compensación de daños.

Pablo Lyle

El 31 de marzo del 2019, Pablo Lyle fue arrestado en el aeropuerto de Miami por huir de un altercado en la vía pública en el que golpeó en el rostro a un hombre de 63 años de nombre Juan Ricardo Hernández quien falleció 4 días después del enfrentamiento, hecho que agravó la situación legal del actor mexicano.

Lo que pudo ser un simple incidente de tránsito, se convirtió en el delito de homicidio involuntario, situación que ha mantenido Lyle en un conflicto legal por más de año y medio y en riesgo de perder su libertad total, además de llevarlo a sufrir una complicada situación financiera debido a los contratos de trabajo que perdió por no poder viajar a México y los fuertes gastos que le ha implicado su defensa legal.

Eduardo Yañez

Durante una alfombra roja realizada en Los Ángeles en octubre del 2017, Eduardo Yañez no pudo mantener la calma ante los cuestionamientos sobre la relación con su hijo por parte del periodista Francisco Fuentes, quien en ese momento trabajaba para el programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca. Molesto por las preguntas del reportero, el actor lo confrontó sobre su insistencia en el tema a lo que Fuentes respondió argumentando que solo realizaba su trabajo, explicación que enfureció a Yañez quien terminó golpeándolo en el rostro ante la mirada incrédula de reporteros y celebridades presentes.

Sin duda, Eduardo no calculó el impacto que tendría su violenta reacción, pues Fuentes procedió a demandarlo en Estados Unidos exigiendo el pago de una suma millonaria por los daños ocasionados en su persona, además de que el actor se convirtió en el blanco de duras críticas por parte de sus colegas, periodistas y el público en general, al grado de verse obligado a pedir una disculpa en la que comentó

Sin embargo la disculpa no fue suficiente para el reportero quien continuó con su proceso legal hasta que al parecer llegó a un acuerdo económico con el actor fuera de los tribunales.

Livia Brito

Livia Brito perdió importantes contratos de trabajo y se encuentra envuelta en una situación legal bastante complicada por la que podría terminar en la cárcel ya que en breve será enjuiciada por agredir a un paparazzi. En el mes de junio la actriz de origen cubano y su novio, Mariano Martinez, se enfrentaron a Ernesto Zepeda, quien les tomaba fotografías durante su estancia en las playas de Cancún.

Ella desde el principio llego a darme una cachetada, llegó su novio e inmediatamente me dio un trancazo en el pómulo derecho, ella me arrebató la mochila, saca la cámara, yo estaba pendiente de que este cuate no me golpeara, ella le da la cámara a Mariano, su novio, y él con la cámara me empieza a golpear, no me dejaron decir absolutamente nada, en todo momento fueron agresiones, ella me robo la cartera y la mochila con la cámara", relató el fotógrafo, quien demandó a la pareja por robo y agresiones.