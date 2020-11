¡Directo! Javier Ceriani le responde a Gustavo Adolfo Infante y lanza este reto

Ciudad de México.- Durante la emisión del viernes 13 de noviembre en Chisme en Vivo, el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, respondió a los comentarios que realizó Gustavo Adolfo Infante en su contra recientemente.

A lo largo de su intervención, el comunicador argentino desmintió a su colega en Imagen Televisión, quien lo acusó de ejercer prácticas inmorales para obtener un puesto o un beneficio económico en su área de trabajo.

Lee también: Adiós Televisa: Angelique Boyer confirma en 'Hoy' que dejará la TV por esta fuerte razón

De igual manera, el compañero de Elisa Beristain lanzó el reto al titular de De Primera Mano de realizarse un examen toxicológico, además, aseguró que su trayectoria periodística se encuentra totalmente limpia.

Lee también: Adiós 'VLA': Tras 'veto' de TV Azteca y caer en vicios, exconductor de 'Hoy' vuelve a Televisa

Lucho todos los días para estar limpio, porque para señalar hay cuatro dedos que me están apuntando a mí, por eso no tomo alcohol, no me drogo y reto a Gustavo Adolfo Infante a un examen toxicológico", agregó.