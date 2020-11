En la ruina: Tras dejar 'La Academia' por Televisa, famosa actriz vende sus muebles para sobrevivir

Ciudad de México.- Lolita Cortés, reconocida actriz de teatro musical, quien desató polémica cuando fue una de las juezas más implacables del reality de TV Azteca La Academia, está atravesando una fuerte crisis económica, laboral y de salud.

Luego de haberse cambiado del Ajusco a Televisa en 2017 para ser jueza en el programa de Bailando por un Sueño y posteriormente en 2018 como juez en el programa Mira Quién Baila, Cortés habría sufrido un año bastante complicado.

Tras sufrir la inesperada muerte de su madre Lolina Jiménez y caer en una profunda depresión que la llevó a pensar en quitarse la vida, Lolita tuvo que lidiar con pérdidas económicas y la falta de ingresos por la pandemia, además de que se quedó sin trabajo.

Lolita abandonó el proyecto Teatro en Corto, el cual fundó asociada con su expareja. Incluso, tuvo que vender los muebles en su casa para tener algo de dinero para sobrevivir, según lo contó Gabriel Cuevas en el programa radiofónico Fórmula Espectacular hace unos días.

Lola incluso habría tenido que recurrir a vender serenatas virtuales para reunir cooperaciones de entre 30 a 150 pesos, lo que no lograba entender la exacadémica Ana Lucía Salazar, debido a la gran trayectoria de la artista.

Yo vi esos videos y dije: 'Lola no tiene que estar haciendo esto'. Ella es la gran Lola Cortés, una gran cantante. No como para andar viviendo 'Un pesito, un pesito', entiendo la necesidad pero...", dijo en el programa.

Esto provocó que Cuevas respondiera y diera detalles de la difícil situación por la que pasa, además de económica, de salud:

La gente tiene necesidad de comer. Pareciera que porque eres la joya del teatro musical no puedes no pagar la renta. Yo no sé si tú sepas pero Lola ha pasado momentos económicos tan malos que vendió los muebles de su casa (...) Lola vendió hasta su cama y está pasando por una depresión", añadió Cuevas.