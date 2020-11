"Es un monstruo": Exhiben a actriz de Televisa tras abandonar a su hija autista y abusar de cirugías

Ciudad de México.- Mientras que la modelo y actriz argentina Sabrina Sabrok continúa creando polémica en redes sociales, pues además de su adicción a las cirugías y su intención de volverse experta en magia negra, abandonó desde hace tiempo a su hija pequeña, quien tiene autismo y sordera.

Su expareja y padre de su hija, Erick Farjeat, se hace cargo total de la niña llamada Metztli. En repetidas ocasiones él la ha señalado por ni siquiera ver o preocuparse por su hija. Además ha mencionado que no ha cumplido en su totalidad con la pensión.

Por su parte, Sabrina, además de haber puesto en duda la paternidad de Farjeat al declarar que en realidad no sabía quién era el padre de la niña, sin remordimiento alguno declaró que ella "nunca quiso ser madre" y que haberlo sido fue la "pend..." más grande de su vida.

Farjeat, para el programa De Primera Mano de Imagen TV, reaccionó a la noticia de que médicos estadounidenses se negaran a que la argentina se hiciera "ojos de gato", lo cual se transmitió en el programa Botched.

Cuando estábamos juntos íbamos con un doctor, el mejor de México. No tenía la necesidad de ir para allá, él es buenísimo, pero él ya no la quiere operar. La última vez que la vio el dijo: 'No seguiré arreglándote la basura que te hacen otros porque te haces las cosas gratis a cambio de promoción' y ya no la atienden".