La cantante Arianna relata haber sido víctima de abuso y acoso en tres ocasiones

Ciudad de México.- La cantante Maricarmen Alvarado Ayub, mejor conocida como Arianna, sorprendió a sus seguidores al narrar el momento en el que fue víctima de abuso y acoso.

Y es que esto no fue en una ocasión, sino en tres, la cuales se dieron en distintas etapas de su vida, pues va desde su niñez hasta la edad adulta, misma que ya no quisiera recordar.

Podría interesarte: ¿Quién es la bella conductora que está casada con Eduardo Videgaray?

A los 8 años, un amigo de mi hermano venía y me tocaba, venía por atrás y en lugar de abrazarme, metía las manos y me tocaba aquellas ‘bubitas’ que no tenía, pero que yo sabía que esa área era intocable, es un instinto que tiene uno como niño. Y entonces yo le tenía pavor y no quería decirlo a nadie”, dijo.

Afirma que incluso un productor al principio de su carrera la condicionó para pagarle a cambio de que le hiciera un favor, mismo al que tuvo que enfrentarse.

Lee también: Adiós 'VLA': Tras 'veto' de TV Azteca y caer en vicios, exconductor de 'Hoy' vuelve a Televisa

estuve condicionada al principio de mi carrera con un equis productor, que me condicionaba para pagarme. Yo decía ‘no, no tengo por qué y usted me tiene qué pagar’”, mencionó.

La última se dio con un reconocido músico, el cual la invitó a cenar, para después hacerle una propuesta indecorosa, la cual ella rechazó obteniendo una muy mal respuesta por parte de él.

En un lugar a donde fui a trabajar, estábamos en el hotel y este señor era muy famoso, era violinista. Me lo encuentro, me aborda, habíamos estado en el mismo programa y me dice: ‘te invito a cenar’ y pues a mí se me hizo muy normal cenar con él dentro del mismo hotel y terminando de cenar me dijo: ‘¿a dónde nos vamos, a tu cuarto o mi cuarto?’, y yo dije: ‘¿qué?, me dijo: ‘¡claro! O qué, ¿tú crees que la cena es gratis?’”, aseveró.

Fuente: TV Notas