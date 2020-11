A pesar de perder el olfato por el Covid-19, Andrea Escalona revela que percibe el olor de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- La conductora Andrea Escalona, mediante una entrevista confesó que a pesar de que hace 15 días falleció su madre Magda Rodríguez, ella la sigue oliendo, pese a que perdió el olfato por el Covid-19.

Desde que dejé las cenizas en la casa de campo, me han pasado cosas raras y chistosas. Justo cuando las llevé salió una foto y en ella había un aro de luz, como si algo la estuviera iluminando, no sé, la he sentido en diferentes momentos, siento que hay mucha de su energía”, confesó.