Queridos actores de teatro unirán sus voces para recitar un concierto virtual

Ciudad de México.- Los actores Alan Estrada y Aitza Terá, anunciaron un concierto virtual desde Teatro Ramiro Jiménez, en la Ciudad de México, el cual llevará por nombre Fuera del elenco.

Fue mediante sus respectivas cuentas de Instagram, donde los histriones revelaron algunos detalles del evento, al mencionar que fue inspirado en un show de Broadway.

El concepto del show son canciones de puestas musicales que no cantaremos en el teatro porque el personaje no nos va, es mujer, es niño, no nos quedamos en la obra... Algo sucedió. El repertorio está bien chido", dijo.