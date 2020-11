Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor humilla a Javier Alatorre y 'hunde' a 'Hechos'

Ciudad de México.- Televisa exhibió en sus redes sociales el fracaso en audiencia de Hechos Noche en TV Azteca, el cual fue derrotado por la serie de comedia Renta Congelada.

Javier Alatorre, conductor que lleva 24 años ininterrumpidos al frente de Hechos, fue 'humillado' por los protagonistas de la serie transmitida por Las Estrellas, Paty Manterola y Rodrigo Murray.

Murray formó parte de las filas del Ajusco durante muchos años, donde fue actor y conductor del popular programa Doble Cara. Luego se fue a Televisa, donde ha tenido un rotundo éxito en la segunda temporada de esta serie.

Mientras que Renta Congelada registró 1.2 millones de personas sintonizadas, el noticiero del sonorense logró 859 mil televidentes.

Gracias a tu preferencia, @rentacongeladaof se colocó como lo más visto en su barra de horario, tras ser sintonizada por 1.2 millones de personas y superar a la competencia por 47 por ciento", escribió Televisa en un comunicado de prensa.

Aunque se rumora desde hace semanas que le habrían dado a Alatorre un supuesto ultimátum en el Ajusco, en el que le advertían que de no subir la audiencia este año le tendrían que poner una co conductora, esto no ha sido confirmado.

Fuente: Instagram @televisaprensa