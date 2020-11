Camila Cabello conquista a todo Instagram al asolearse desde la piscina

Estados Unidos.- La querida y talentosa cantante, Camila Cabello, nuevamente ha conquistado a sus millones de seguidores en Instagram enfundada en un maravilloso 'outfit' rojo con el que se ha lucido maravillosamente deleitando las pupilas al asolearse desde la piscina.

Cabello se ha mostrado completamente orgullosa de sus espectaculares curvas y su innegable belleza, ha compartido una foto en la que ve hacia la cámara mientras esta disfrutando del sol semi recostada en la piscina dentro del agua azul.

Pero sin duda lo que ha llamado la atención y que la ha hecho acreedora de miles de halagos fue la manera en la que se lució espectacularmente en un vestido rojo con aberturas en los hombros que deja ver un poco de su esbelta figura.

Hermosa", "Eres la mejor, me encantas", "La reina del voto", "Te amo, hermosa, preciosa, mi amor", "Me fascinas", "Preciosa", "Eres la mejor, me inspiras siempre, divina", "Te amo demasiado", "¿Cómo puedes ser tan hermosa?", fueron algunos de los comentarios.