Crisis en TV Azteca: Acusan a dueño del Ajusco de cometer terrible acto con sus conductores

Ciudad de México.- TV Azteca al parecer se encuentra en una muy fuerte crisis económica, o al menos eso han asegurado medios de comunicación que han acusado a Ricardo Salinas Pliego, dueño del Ajusco, de cometer un muy terrible acto en contra de sus conductores y el resto de sus empleados.

Según informes de la página de YouTube, Chacaleo, Salinas está desesperado por la situación que actualmente se vive dentro de la empresa, pues ante los problemas de salud y tener que reducir su personal y cancelar algunos programas debido a ello, ya que aseguran tanto el dinero como el rating están cayendo.

Te podría interesar: En la ruina: Tras dejar 'La Academia' por Televisa, famosa actriz vende sus muebles para sobrevivir

Supuestamente es tan grave la situación financiera que las calificadoras han tachado a la televisora como alto riesgo para invertir en ella, haciendo que este llame a sus empleados para que se presenten todos y reanuden sus labores sin importar las medidas de protección ante el Covid-19.

Pero, el canal de YouTube no fue lo único que dijo, pues aseguró que el Grupo Salinas Pliego les dijo en una reunión a sus empleados que el coronavirus no era una enfermedad mortal por lo que no deberían de tener miedo a regresar.

Te podría interesar: De Televisa al desempleo: Tras insultar a Yalitza Aparicio, así lucha por sobrevivir Sergio Goyri

Cabe mencionar que esta información hasta el momento no ha sido confirmada por una fuente oficial de la empresa, por lo que se encuentra en calidad de rumor hasta que ejecutivos o el mismo Salinas Pliego dé declaraciones al respecto.

Fuente: YouTube @chacaleo