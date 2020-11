¡De no creerse! Sylvester Stallone se une al elenco de 'The Suicide Squad'

Estados Unidos.- Cada vez falta menos para que la esperada The Suicide Squad la cual es secuela de Suicide Squad, sea lanzada en cines y se una al universo de películas de DC.

Sin embargo, recientemente el director de la cinta, James Gunn, mencionó que alguien más se unirá y se trata del popular actor Sylvester Stallone, el cual protagonizó la saga de películas de Rocky en los 80 y 90.

Fue mediante una fotografía en Instagram, donde Gunn dio el inesperado anuncio y mencionó que para el siempre era un placer trabajar con Stallone, e incluso señaló lo buen actor que el es.

Siempre me encanta trabajar con mi amigo @officialslystallone y nuestro trabajo de hoy en #TheSuicideSquad no fue una excepción. A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente aún no tiene idea de lo increíble que es este actor".