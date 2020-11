Edwin Luna defiende a su esposa de críticas y lo tunden en Instagram: "Doña silicón"

Ciudad de México.- El famoso cantante de banda, Edwin Luna, una vez más provocó las críticas y burlas en las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió un fuerte mensaje para defender a su esposa Kimberly Flores de sus haters.

Todo parece indicar que la modelo y cantante se llevó tremenda ola de comentarios negativos tras haber formado parte del Teletón Guatemala como conductora y además por haber estrenado su segundo sencillo Mejor me quedo sola.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Edwin compartió una instantánea en la que tanto él como Kimberly modelan jeans, chaquetas de color negro y una playera blanca. El intérprete acompañó esta publicación con un recadito a sus detractores.

Cuando te ensalcen piensa siempre en las cosas que ya has hecho y lo que te falta por hacer. Lo primero para no dejar de ser agradecido, lo segundo para no dejar de ser humilde".