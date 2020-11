Fuertes rumores señalan que el matrimonio de Kim Kardashian con Kanye West está por terminar

Estados Unidos.- Las cosas para Kim Kardashian están cada vez más complicadas en relación a su matrimonio con Kanye West, pues según una fuente cercana, la pareja está al borde del divorcio.

Según la fuente no confirmada, confesó a Us Weekly que la situación está afectando a la socialité, pero que eso no la detiene de estar en contacto con sus abogados para iniciar con el proceso de divorcio.

Así mismo, la misma fuente reveló que si Kim comienza con el proceso de divorcio, hará todo lo posible para evitar que se haga mucho escandalo, pero que evitarlo sería un poco difícil ya que hay millones de dólares en juego.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron hace 6 años y tuvieron cuatro hijos durante ese tiempo. Pero, fue el hecho de que el rapero hiciera publico que pensó en abortar a la mayor de sus hijos lo que afectó completamente la relación, pues desde entonces nada ha sido igual y la multimillonaria ha estado sufriendo bastante por eso.

Hay mucho dolor en su corazón. Ha atravesado un infierno estos últimos meses...Fue solo una pesadilla tras otra pero que mantuvo la calma, sonrió para las cámaras y aguantó todo porque eso es lo que hace". Contó la fuente.

Fuentes: Infobae, Para Ti e Instagram @kimkardashian