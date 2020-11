Valery de 'Exatlón' enloquece todo TV Azteca al posar de esta exquisita forma

Ciudad de México.- Valery Carranza, la guapa y habilidosa atleta del Exatlón, ha logrado enloquecer a sus millones de seguidores de Instagram y a todo TV Azteca, al exhibirse de una exquisita forma que ha dejado babeando a todo aquel que la ve posando desde el campo de futbol, enfundada en un coqueto 'outfit' deportivo.

Valery compartió una foto que ha dejado enamorados a millones pues se le puede ver mientras posando desde el campo de futbol, dando una espectacular vista de su bien cuidada figura, mientras que su larga melena con sus puntas azules, la tiene sujetada en una coleta, enamorando a todos.

La guapa atleta se hizo acreedora de miles de halagos con dicha imagen, pues deleita con la atrevida pose que hace resaltar sus maravillosas curvas, siendo de las pocas veces que se luce de esta manera tan divina, pero principalmente porque se encuentra en medio de la competencia y sus fieles fans le dejan todo su apoyo.

Preciosa", "Me encantas Val, eres la mejor", "Hermosa", "Estás que ardes, mamacita", "Me quede de oh por Dios", "Super fan", "La más guapa", "Un monumento a la belleza", "Qué hermosa", fueron algunos de los comentarios.