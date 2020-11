'Acapulco Shore': Jawy Méndez estuvo tentado a casarse, pero ¡no con Mane!

Ciudad de México.- Durante su especial en Acapulco Shore: Sus Historias, Luis Alejandro Méndez, más conocido como Jawy Méndez, contó diferentes aspectos de su vida personal y de su trayectoria dentro de este programa.

A lo largo de la plática con MTV, el reggaetonero mexicano confesó que estuvo a punto de contraer nupcias en su intento por obtener la ciudadanía americana, aunque al final, se retractó de optar por esta posibilidad.

El hambre por las gringas era insuperable, pero todas me hablaban en ingles y yo no sabía ni ver… y fue ahí que aprendí inglés. Yo quería ser residente de Estados Unidos y no me importaba casarme con la que sea", mencionó el artista.