Desde 'Hoy', actriz de Televisa tunde a Marjorie de Sousa por pleito con Julián Gil: "Es injusto"

Ciudad de México.- La exreina de belleza y actriz venezolana, Alicia Machado, se le fue a la yugular a su compatriota Marjorie de Sousa debido a que hace algunas semanas se confirmó que le había quitado la patria potestad de Matías a su expareja Julián Gil.

En entrevista exclusiva con el programa Hoy, la intérprete de Televisa aseguró que la cantante la pasará muy mal cuando su hijo le comience a preguntar sobre su padre y todo su pleito legal.

Se me hace muy injusto, el dinero no es lo importante, no es lo importante, para los hijos no y el niño va a pasar factura", comentó al borde del llanto.