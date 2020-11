Desde la cárcel, actriz de Televisa hace fuerte súplica en 'VLA' tras 12 años desaparecida

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo, quien abandonó las telenovelas de Televisa en 2008 para dedicarse a su familia y posteriormente a su matrimonio con el abogado Juan Collado, hace fuerte súplica en Venga la Alegría para Lety Calderón, madre de dos hijos de su esposo.

Mientras que Collado está preso desde 2019 por diversos delitos, la actriz ha acudido prácticamente todos los días al Reclusorio Norte para visitar a su marido, sin embargo, está envuelta en una fuerte polémica pues mientras ella afirma que Lety no deja que sus hijos lo visiten en la cárcel, la actriz asegura que Juan ni siquiera los ha llamado.

Así reaccionó Lety después de las declaraciones de Yadhira hace unos días, quien aseguraba que era ella quien no dejaba a los niños visitar a su padre.

En el momento que Juan me llame para pedirme a los muchachos, con mucho gusto van. No los ha llamado y yo no puedo hacer más nada".