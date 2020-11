El actor Diego Luna regresa al universo de 'Star Wars' en una nueva serie

uD83CuDDEAuD83CuDDF8/uD83CuDDECuD83CuDDE7



Diego Luna se encuentra ya en Londres listo para empezar el rodaje de la serie de Cassian Andor.



——



Diego Luna is now in London ready to start filming the Cassian Andor series. pic.twitter.com/lTCng1kQ7I