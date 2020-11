Famosa exactriz de Televisa cuenta lo que hace para volver a impartir clases de actuación

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19 ha afectado terriblemente a la economía de muchos, pues ciertos trabajos han tenido dificultades para amoldarse a la nueva normalidad, cosa que se ha visto mayormente en el mundo del espectáculo.

En su reciente entrevista para Sale el Sol, Adriana Barraza, contó que mientras espera el llamado para filmar una nueva película, se ha dedicado a impartir clases y cursos de actuación en línea.

La artista comentó, que, al verse impedida de ofrecer clases presenciales a sus alumnos, tuvo que optar por modernizarse, aunque actualmente ya ha podido impartir algunas clases de manera presencial, señaló que estas las hace con pocos estudiantes y siguiendo los debidos protocolos.

Soy una mujer privilegiada, porque he podido quedarme en mi casa y me doy cuenta de cuantas personas no privilegiadas están necesitando que a veces uno ayude de alguna forma", comentó.