Francisco Céspedes narra como fue que logró salvar su carrera gracias a Luis Miguel

Ciudad de México.- Muchos artistas han tenido que luchar y esforzarse grandemente para poder alcanzar lo que hoy en día son, no obstante, para lograr sus metas también reciben ciertas ayudas que impulsan su trayectoria.

Tal como lo contó el cantautor, Francisco Céspedes, pues en su reciente entrevista para el programa matutino, Sale el Sol, contó que logró salir adelante después de que Luis Miguel interpretó dos temas de su autoría.

Según relató el artista cubano, en 1993 acudió un sinfín de veces a una disquera, todo con el fin de que le pusieran a atención y descubrieran su potencial.

Yo tenía dos meses yendo todos los días, no tenía nada que perder, iba ahí y me veían como un objeto raro, se empezaron a sentir nerviosos quizá pensaron que estaría loco".

Después de dos meses, el día anterior, Luis Miguel abrió la convocatoria para recibir canciones de su disco Aries, entonces lo que es, si me hubiesen recibido antes y no estaba la convocatoria no se que ching… hubiera pasado", contó Francisco.