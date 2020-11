¡Indignante! 'Destrozan' a productor de 'Exatlón' por obligar a hacer esto a los atletas frente a cámaras

Ciudad de México.- A pocas horas de que se viera en cadena nacional que Adrián Medrano había sido eliminado de Exatlón, varios espectadores de la competencia de TV Azteca se lanzaron y 'destrozaron' a David Limón, el productor del reality, por obligar a los atletas a hacer esto frente a las cámaras.

Según Keyla, la llamada 'Reina de los Spoilers', ha asegurado que el productor hizo que los atletas se abrazaran frente a las cámaras para disimular la tristeza que sentían por la eliminación de Ernesto Cázares, del cuál se verá su salida el próximo domingo 22 de noviembre.

Supuestamente esta salida dejó tan afectados a rojos y azules que dejaron de lado la competencia y todos fueron a abrazarse, lo que no le pareció a Limón y mandó a cortar la emotiva escena para generar el ambiente de tensión pidiendo que no se repitiera la situación, lo que enfureció a fans.

Qué mal la verdad, productor de mier...", "Siempre editan el programa y lo pasan siempre cosas para causar polémica y que ardan las redes sociales", "No entiendo el problema o conflicto porque quite esas escenas", "Me voy con Ernesto", "Ridículo, que paso la despedida completa", "Hay que hacer ruido para que la muestren", fueron algunos de los comentarios.