¿Irreconocible? Tras divorcios y críticas por "vieja", actriz de Televisa luce drástico cambio en 'Hoy'

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Gaby Platas hizo una fuerte confesión en el programa Hoy tras asegurar que ha sido discriminada por su edad y su apariencia en el pasado.

Platas, de 46 años, quien es parte de la familia disfuncional del exitoso programa de comedia Me Caigo de Risa y estuvo en Otro Rollo y ha participado en telenovelas como Atrévete a Soñar, Clase 406, Mi Marido Tiene Familia y Soltero con hijas, reveló todos los 'arreglitos' que se ha hecho en el rostro para "quitarse las arrugas" y lucir mejor.

Platas se ha divorciado en tres ocasiones. estuvo casada con el empresario Alberto Shueke, con el locutor Poncho Vera y su separación más polémica fue del actor y exconductor de Venga la Alegría Francisco de la O, presuntamente por sus problemas con las drogas tras 9 años de casados.

En entrevista exclusiva para Hoy, presumió el drástico cambio en su rostro que la ha hecho lucir hasta 10 años más joven y confesó cómo le ha hecho para mantener su rostro luciendo natural sin terminar irreconocible como a muchas otras artistas les ha pasado, aceptando que es amante del bótox.

Uno: el bótox. Dos: no fumo, no tomo, no me desvelo, no me asoleo... tengo vida como de tía pero soy feliz", confesó entre risas.