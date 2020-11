Meryl Streep impresiona con impecable actuación en el tráiler de su próxima película

Estados Unidos.- Este lunes se estrenó un avance de la próxima película de la galardonada actriz Meryl Streep llamada Let Them All Talk y que será estrenada por la plataforma HBO Max.

Let Them All Talk viene de la mano del director Steven Soderbergh y además de Streep, contará también con las actuaciones de las actrices Candice Bergen y Dianne Wiest.

La película contará la historia de una famosa escritora que comenzará un viaje con sus mejores amigas para así poder curar "viejas heridas" y pasar momentos divertidos juntas.

Además, el elenco compartió hace algunas semanas algunos datos de la cinta donde contaron que la cinta no fue filmada sin equipo y el único utilizado fue el de sonido. Se espera Let Them All Talk llegue a Latinoamérica en algún momento del 2021.

Fuentes: Spoiler