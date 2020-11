Michael J. Fox: Actor de 'Volver al Futuro' se retira de la actuación por motivos de salud

Estados Unidos.- Durante el año 1985, el actor Michael J. Fox alcanzó fama y reconocimiento mundial por su papel como 'Marty McFly' en la saga de películas de Volver al Futuro, sin embargo, lo que pareciera ser una exitosa carrera, se vio detenida cuando se le fue diagnosticado Parkinson con tan solo 29 años de edad.

A pesar de que se le mencionó que no duraría más de 10 años actuando, Fox sorprendió a los médicos al demostrar que incluso logró seguir con su carrera aunque con papeles más pequeños. Sin embargo, las cosas están por cambiar, puesto que recientemente anunció que se había optado por retirarse mediante su libro No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, ya que su salud está empeorando.

Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de diálogos han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea".

Además, el artista ya había comentado con anterioridad que su memoria estaba fallando bastante, puesto que memorizar textos se le estaba dificultando cada vez más.

Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran facilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice, interpreté papeles con muchas palabras y tuve problemas con ambos". Mencionó Michael para la revista People.

Tras la triste noticia de Michael J. Fox, muchos de sus fans han mandado sus mejores deseos e incluso esperan que en algún futuro su condición pueda mejorar para que regrese, pues anteriormente ya se había retirado, pero regresó años después.

Fuentes: Espinof e Instagram @realmikejfox