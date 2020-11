¿Problemas económicos? Ninel Conde cambia fecha de su boda por esta razón

Ciudad de México.- Tal parece que Ninel Conde no está feliz con lo recaudado con la venta de los boletos de su boda, pues al parecer por esa razón la cantante ha decidido cambiar la fecha de esta para el próximo sábado 21 de noviembre.

Conde el pasado jueves 12 de noviembre anunció que cambiaría de fecha, pues en vez de pasar vía streaming su boda con Larry Ramos el pasado sábado 14 de noviembre como se tenía previsto para una semana después, el sábado 21 de noviembre.

¡Cambio de fecha! Sábado 21 de Noviembre . No olviden que todo lo recaudado será donado a la institución Fortaleza I.A.P. que lucha en contra de la violencia de género . Adquiere tu boleto, el link está en mi biografía", anunció Ninel.

Aunque 'La Bombón Asesino' no reveló los motivos por el drástico cambio, el canal de Chisme No Like aseguró que el enlace se reprogramó debido que tuvo muy baja venta y solo el 20 por ciento de los boletos fueron vendidos.

Fuente: TV Notas