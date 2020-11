"Soy el primero de 20 hijos": El Chapo de Sinaloa buscará contar toda su vida en una bioserie

Ciudad de México.- Aunque el tema de las bioseries pareciera estar pasando de moda, actualmente existen varios artistas famosos que buscan contar su vida y como es que llegaron a ser lo que hoy son.

Tal como lo mencionó el famoso cantante de música regional mexicana conocido como El Chapo de Sianloa, pues afirmó que tiene mucho para contar, desde su vida llena de carencias a temprana edad, hasta el presente, donde goza de fortuna y éxito.

Lo que me han contado, yo soy el primero de 20 hijos que tuvo mi papá, entonces fue una vida maravillosa, pero muy difícil, aunque venga quien venga, si se lo propone, puede lograr lo que sea".

Me acabo de enterar que, y soy exitoso porque sufrí tanto, porque lloré mucho y no tenía que comer, a veces siento que mis hijos no debieron tenerlo todo", contó el artista.