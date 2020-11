Tras dejar la fama y quedar desempleado, galán de Televisa hace dolorosa revelación en 'Hoy'

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Daniel Arenas, quien se ha mantenido alejado de los medios durante el último año, hizo fuertes revelaciones en el programa Hoy luego de haber perdido su contrato de exclusividad con la empresa en el 2018.

El galán colombiano de 41 años llegó en 2010 a México para ser uno de los galanes protagónicos en Teresa junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Después de este exitoso melodrama vinieron otros proyectos como Amorcito Corazón, Corazón Indomable, La gata, Mi marido tiene familia y Médicos, línea de vida, la cual fue su última telenovela.

Lee también: Golpe a 'Hoy': Actor cambia a Televisa por TV Azteca y se une al elenco de 'VLA'

View this post on Instagram

En entrevista con el matutino Hoy, Arenas aseguró que el éxito le ha traído mucho reconocimiento, pero también una enorme soledad. Así hizo la fuerte confesión a través de una videollamada:

He tenido momentos de mucho brillo. Lograr cosas que otros no habían hecho antes. Yo me pude haber dejado envolver por eso, esa fama y ese brillo, el aplauso y la adulación, pero en ese momento es cuando menos me sentía yo feliz".

Podría interesarte: De Televisa al desempleo: Tras insultar a Yalitza Aparicio, así lucha por sobrevivir Sergio Goyri

Comentó que está orgulloso de sus logros y méritos pero que cambió drásticamente su definición de éxito tras alcanzar la fama.

Qué bueno y qué bien por mí y mi carrera lo que he logrado pero si miraba a los lados me sentía medio solito, Decía 'No, espérame, esto no puede ser éxito'. Me sentía más exitoso cuando volvía a Colombia y estaba en casa de mis padres abrazándolos viendo una película".