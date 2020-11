Tras veto de TV Azteca y perder a tres bebés, exacadémica hace fuerte declaración en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- La exalumna de La Academia, Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación del reality musical de TV Azteca, hizo fuertes declaraciones en Sale el Sol acerca del pleito que sostiene desde hace más de una década con otra exacadémica.

Tras enfrentarse a duras circunstancias en su vida, como perder tres bebés y el veto de TV Azteca durante unos años, la cantante ahora reveló si hay alguna posibilidad de reconciliarse con Toñita Salazar luego de sostener un fuerte enfrentamiento en redes sociales.

En entrevista para el matutino de Imagen TV, declaró:

Cómo te diré... para eso se ocupan dos y no, la verdad es que yo me ocupo de cosas positivas. No le dedico mi tiempo y energía a cosas que no lo merecen, mucho menos cuando tengo tantas cosas positivas que compartir", dijo.

La regiomontana aseguró que no tiene una respuesta pues es algo que no depende de ella. Además, comentó que se enfoca "en lo que tiene y no en lo que tiene".

Tras convertirse en madre por segunda ocasión hace 9 meses, cuenta cómo ha sido esta faceta durante la contingencia sanitaria.

Estoy como dice uno de mis discos anteriores, de reina, esclava y mujer las 24 horas del día. Pero las mujeres podemos con eso y con más. Disfrutando mucho a mi familia, a mi esposo y a mis hijos".

Finalmente, comentó que admira mucho a Fato como compositor, con quien trabajará de la mano en su próximo disco.

El pleito entre la cantante veracruzana y Myriam data de tiempo atrás, cuando ambas eran participantes de La Academia. Aunque nunca han sido reveladas las causas exactas, desde el 2002 era evidente que no se llevaban bien. Incluso, sus maestros en la academia de TV Azteca las regañaron en varias ocasiones por sus fuertes rencillas, las cuales eran totalmente personales.

Hace unos meses, Toñita acusó a Myriam de convocar a sus seguidores para que la amenazaran a ella y a su hija, asegurando que temía por su seguridad.

Montemayor respondió asegurando que ella estaba "perturbada" y que eso era falso, ya que la única influencia que ejercía sobre sus fans era a través de su música. Desde entonces, esta riña continúa y al parecer, no tendrá desenlace aún.

